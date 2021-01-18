Капитолий США закрыли из-за небольшого пожара поблизости

122

Здание Конгресса США на Капитолийском холме было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возникшего поблизости небольшого возгорания, угрозы общественности нет, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Twitter сообщении Секретной службы США.

"Правоохранительные службы ликвидировали небольшой пожар в районе между 1-й улицей и Эф стрит, огонь потушен. В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт, угрозы общественности нет", - отмечается в записи.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что здание американского законодательного органа закрыли на вход и выход из-за внешней угрозы, при этом участники проходящей репетиции инаугурации избранного президента США были эвакуированы в комплекс. Находящимся внутри предписали оставаться на местах. Секретная служба, занимающаяся охраной американского руководства, координирует работу правоохранителей и специальных ведомств по организации инаугурации.

Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом, было решено, что церемония пройдет в максимально усеченном формате.

6 января сторонники нынешнего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей 14 января заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена и Харрис обеспокоено потенциальной возможностью вспышек насилия на многочисленных митингах в Вашингтоне и других городах США, а также отслеживает призывы к проведению акций протеста с оружием.

Фото: Егор Алеев/ТАСС