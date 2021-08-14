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КАМАЗ насмерть сбил пешехода в Ставропольском районе

14 августа 2021 11:09
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КАМАЗ насмерть сбил пешехода в Ставропольском районе

13 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло на территории Ставропольского района в 12:05. Водитель 1970 года рождения (в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 3 раза), управляя автомобилем «Камаз», двигался по автодороге «Тольятти - Ягодное – Подстепки», со стороны с. Подстепки, в направлении с. Ягодное, на 7 км 370 м, автодороги совершил наезд на пешехода 1973 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в не установленном месте, справа налево по ходу движения транспорта. В результате происшествия погиб пешеход до приезда медицинских работников.

Теги: КАМАЗ пешеход смертельное ДТП

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