Из машины бизнесмена в центре Москвы украли валюту почти на 2,5 млн рублей

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Неизвестный злоумышленник украл из автомобиля Mercedes генерального директора одной из столичных компаний пакет, в котором находилась валюта почти на 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"22 января неизвестный, подобрав ключи к припаркованному в Большом Палашевском переулке Mercedes генерального директора одной из столичных компаний, проник в автомобиль и похитил из него пакет, в котором находилось $34 тыс. (2 494 240 рублей), а затем скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело.