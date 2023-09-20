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Из магазина самарец украл несколько бутылок крепкого алкоголя

20 сентября 2023 11:45
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Из магазина самарец украл несколько бутылок крепкого алкоголя

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от администратора сетевого магазина, расположенного на ул. Победы, о краже товара.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили продавцов, изучили материал с камер видеонаблюдения и восстановили последовательность событий.

Как установили полицейские, зайдя в торговый зал, неизвестный мужчина взял со стеллажей три бутылки крепкого алкоголя спрятал их в полиэтиленовый пакет черного цвета, который у него был при себе, затем прошел мимо кассовой зоны, не оплатив указанный товар, и вышел из магазина. Сумма причиненного магазину ущерба составила более 5 000р.

Ориентировку с приметами разыскиваемого передали всем наружным службам полиции. В тот же день экипаж патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования Промышленного района задержал подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый, безработный житель Самары 1987 года рождения. Он признался в совершенном преступлении и сообщил, что продал похищенное прохожему.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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