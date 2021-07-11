Из лагеря в Самарской области попросили срочно забрать детей

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В Самарской области досрочно закончилась вторая смена в детском оздоровительном лагере «Россия», который находится в Красноярском районе. Такое решение принял суд Красноярского района 9 июля.

— Во время проверки управления Роспотребнадзора по Самарской области выявлены нарушения содержания детей. Принято решение о временном приостановлении деятельности лагеря, — пояснили ситуацию в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

Перед летней оздоровительной кампанией лагерь получил допуск к открытию и принятию детей на основании акта о готовности к приемке детей межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.

В состав комиссии входят представители Роспотребнадзора Самарской области, Главного управления МЧС по Самарской области, МВД по Самарской области и другие. Лагерь был готов к открытию и приему детей на отдых.

В апреле 2021 года в лагерь приобрели путевки для 1760 детей, в том числе для 512 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во вторую смену, которая началась 24 июня, в лагерь заехали 340 детей.



Следующий заезд в лагерь запланирован с 17 июля. Однако с учетом сложившихся обстоятельств информация о проведении следующих заездов будет размещена и доведена до родителей дополнительно, пишет 63.ру.