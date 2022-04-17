Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Исаклинскому району получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастен к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов.

С целью проверки информации полицейские выехали по месту жительства мужчины 1968 года рождения, где в присутствии понятых провели осмотр дома, в ходе которого обнаружили и изъяли в шкафах предметы, конструктивно схожие с охотничьими ружьями, а также патроны разного калибра и несколько емкостей с веществом, похожим на порох.

Предметы и вещества оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое – это дымный и бездымный порох промышленного изготовления общей массой более 1700 граммов, пригодные для производства выстрела; двуствольное, комбинированное охотничье ружье модели ИЖ-56 «Белка-3»; однозарядная малокалиберная винтовка отечественного производства модели ТОЗ-8 и 168 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм, промышленного (заводского) изготовления.

По информации сотрудников уголовного розыска, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный пояснил полицейским, что обнаруженные и изъятые ружья и боеприпасы более 10 лет назад ему подарил его ныне покойный знакомый. Он, спрятав их в шкафу, решил не сдавать, хотя и знал, что это противозаконно.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя в суд направлено уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.