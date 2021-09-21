Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе вылетел в Москву

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Самолет Ил-76 с раненными при стрельбе в здании Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) вылетел в Москву, где пострадавшим окажут медицинскую помощь. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили журналистам в МЧС России.

В ведомстве указали, что на борту самолета располагаются специальные медицинские модули для санитарно-авиационной эвакуации. Также пострадавших сопровождают врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники отряда «Центроспас» и психологи МЧС России, пишут "Известия".

По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, все пострадавшие, которых направили на лечение в Москву, находятся в тяжелом состоянии. При этом еще 12 пострадавших в ходе ЧП продолжают получать стационарное лечение в медицинских организациях Перми, отметил представитель Минздрава.

Ранее в этот же день глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в столицу для дальнейшего лечения транспортируют семерых пострадавших.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что девять из 24 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и решение об их транспортировке будет приниматься после стабилизации всех пациентов.