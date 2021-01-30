Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП

218

Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ, где проходят лечение пострадавшие в аварии на М-5. Трагедия унесла жизни 12 человек.

Главы регионов на месте примут решения по ситуации оказанию помощи людям, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.

Автокатастрофа под Сызранью (Самарская область) произошла накануне, 29 января, вечером. Микроавтобус Citroen столкнулся с фурой DAF и легковой машиной Chevrolet Niva. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 13 были госпитализированы.

Фото: sova.info