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Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка.
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Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП
Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП
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Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП

30 января 2021 13:40
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Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП

Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ, где проходят лечение пострадавшие в аварии на М-5. Трагедия унесла жизни 12 человек.

Главы регионов на месте примут решения по ситуации оказанию помощи людям, сообщает Департамент информационной политики Самарской области.

Автокатастрофа под Сызранью (Самарская область) произошла накануне, 29 января, вечером. Микроавтобус Citroen столкнулся с фурой DAF и легковой машиной Chevrolet Niva. Жертвами ДТП стали 12 человек, еще 13 были госпитализированы.

Фото: sova.info

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