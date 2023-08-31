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Гости Самары везли в автомобиле наркотик

31 августа 2023 09:54
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Сотрудники Госавтоинспекции на КПП «Рубеж» в Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «ВMW».

В Тольятти полицейские задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «ВMW».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира автомобиля, который при виде патрульных начал нервничать и суетиться: переложил на заднее сиденье рюкзак, который до этого держал в руках. Госавтоинспекторы проверили у мужчины  документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть жителя  Саратова  1999  года рождения и транспортное средство. При этом, водитель иномарки также привлек внимание патрульных своим поведением – пытался избежать досмотра и неадекватно шутил о процедуре.

В рюкзаке полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, зип-пакеты, изоленту, магниты и сверток с гашишом. В кармане пассажирского сиденья автомобиля сотрудники полиции так же обнаружили и изъяли подобный сверток.  Общая масса вещества свыше 325 гр., что законодатель относит к особо крупному размеру.

Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанных  доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

По данным сотрудников полиции, задержанные жители Саратова - одногодки, официально не трудоустроены. Подозреваемые пояснили  оперуполномоченным, что приобрели наркотики через сеть Интернет и планировали  сбыть путем  тайников-закладок  в Тольятти.

Возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленников  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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