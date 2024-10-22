Гость областной столицы, управляя Audi, нарушил требования ПДД и ездил по встречке

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В результате мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен видеоролик негативного характера, на котором 44-летний житель Нефтегорского района, напротив дома 115 "А" по улице Революционной города Самара, управлял автомобилем Audi, нарушая требования правил дорожного движения РФ (осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения).

Сотрудниками Госавтоинспекции личность правонарушителя установлена, в отношении него собран материал, предусмотренный ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкцией данной статьи КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 тысяч рублей либо лишения права управления сроком от 4 до 6 месяцев.

Нарушитель признал вину в совершении противоправного деяния.

Материалы, собранные сотрудниками полиции, направлены в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, быть бдительными и внимательными.

Водителю следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения.