Госавтоиспекторы помогли автомобилистке в Волжском районе заменить лопнувшее колесо

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В начале текущего месяца в вечернее время на 51 км автодороги Самара-Волгоград к сотрудникам Госавтоинспекции Волжского района лейтенанту полиции Евгению Подмареву и лейтенанту полиции Павлу Нестерову обратилась женщина-водитель 1970 года рождения с просьбой о помощи. Местная жительница пояснила, что у ее автомобиля лопнуло колесо, она пыталась остановить проезжающий транспорт, но никто не остановился. Тогда было принято решение идти пешком около километра за помощью к госавтоинспекторам, которых она заметила ранее проезжая мимо.

Сотрудники полиции среагировали мгновенно и доставив женщину к месту поломки заменили колесо на автомобиле.

Поблагодарив сотрудников полиции за оказанную помощь, женщина-водитель продолжила свой путь, а сотрудники Госавтоинспекции - несение службы.