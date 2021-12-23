Госавтоинспекция предупреждает: осторожно, снег!

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С наступлением зимнего периода водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями, которые стремительно могут меняться за короткие промежутки времени. Резкие перепады температуры, осадки в виде снега, а также сильный ветер могут изменить дорогу до неузнаваемости. Водителям транспортных средств нужно быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Никогда не выезжайте на дороги общего пользования, если стекла автомобиля покрыты снегом или льдом. Помните, что перед тем, как тронуться с места, все стекла транспортного средства должны быть очищены от снега и наледи!

Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях явля.тся правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.

В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

Помните, что ваша безопасность - в ваших руках!