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Госавтоинспекция обращает внимание водителей Самарской области на гололед

30 ноября 2021 13:30
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Госавтоинспекция обращает внимание водителей Самарской области на гололед

Немаловажным фактором, влияющим на совершение дорожно-транспортных происшествий, являются неблагоприятные погодные условия, ухудшение видимости и обильное выпадение осадков.

Региональная ГИБДД информирует - на территории области наблюдаются осадки в виде снега и дождя, которые образуют наледь и гололедицу.

В этой связи, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дороге. Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегайте маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков.

Пешеходам, также рекомендуется быть внимательными и осторожными на дороге. Переходить проезжую часть по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.

Теги: БДД

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