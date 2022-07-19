Google оштрафовали в России на 21 миллиард рублей за неудаление запрещенного контента

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Мировой суд Таганского района Москвы наложил на Google второй оборотный штраф в размере 21 млрд 77 млн рублей.

Компанию оштрафовали за неудаление запрещенного контента на YouTube.

Роскомнадзор направил Google 17 уведомлений с требованием удалить недостоверную информацию, но компания не сделала этого.

Сумма штрафа составляет 1/10 от выручки Google и её аффилированных лиц в России.