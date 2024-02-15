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Главу самарского ГУ МЧС Олега Бойко отказались выпускать на свободу

15 февраля 2024 13:34
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Главу самарского ГУ МЧС Олега Бойко отказались выпускать на свободу

Начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко не выпустили из СИЗО после того, как истек первоначальный срок ареста.

— Олегу Бойко, Елене Тютюнник и Яну Гущину продлили арест на 3 месяца. Они будут находиться под стражей до 15 мая 2024 года, — сообщили 63.RU в пресс-службе суда.

Также оказалось, что за время расследования силовики решили объединить три дела в одно производство. Об этом можно судить из карточки на сайте инстанции. Если в декабре следователи просили об аресте каждого из трех обвиняемых в отдельности, то теперь им продлевали арест вместе, пишет 63.ру.

Глава экстренного ведомства попал в поле зрения силовиков в середине декабря 2023 года. Генерала задержали в Самаре. Вместе с ним под подозрением оказались два местных бизнесмена — Ян Гущин и Елена Тютюнник. Им вменяют дачу взяток Олегу Бойко.

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