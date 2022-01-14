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Главную новогоднюю елку в Ростове-на-Дону сдуло ветром

14 января 2022 20:19
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Власти города намерены выставить претензию поставщику по качеству установленной конструкции.

Главная новогодняя елка в центре Ростова-на-Дону в пятницу упала из-за сильного ветра, передает ТАСС.

"Из-за шквалистого ветра упала городская елка у парка им. М. Горького. Пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Отмечено, что глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться с инцидентом и провести проверку в отношении поставщика елки из Санкт-Петербурга. Власти намерены выставить претензию по качеству установленной конструкции.

Как передает корреспондент ТАСС, место падения огорожено, рабочие уже приступили к разбору конструкции. Многие горожане подходят к месту ЧП, чтобы снять фото и видео.

 

Фото:    Елена Гриценко/ТАСС

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