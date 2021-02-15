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Главному инженеру в Самарской области выплатили зарплату за время вынужденного прогула

15 февраля 2021 10:49
144
Главному инженеру в Самарской области выплатили зарплату за время вынужденного прогула

Судебные приставы региона взыскали с компании задолженность по зарплате в 75 тысяч рублей.

Житель г. Отрадного Самарской области, которому ранее судебные приставы помогли восстановиться на работе, обратился в суд с новым заявлением. После возвращения на работу  мужчину лишили всех необходимых для исполнения своих должностных обязанностей атрибутов. В связи с неисполнением своих обязанностей инженера вновь уволили. В ходе судебного заседания работодатель согласился на мирное решение вопроса, восстановил главного инженера в должности и обязался за вынужденный простой выплатить сотруднику зарплату. 

Несмотря на соглашение денежные средства организация мужчине так и не выплатила. В отделении судебных приставов  г. Отрадного Самарской области возбудили исполнительное производство о взыскании заработной платы с работодателя. Судебным приставом-исполнителем руководителю организации вручено постановление о возбуждении исполнительного производства о взыскании зарплаты в пользу сотрудника. 

В рамках исполнительного производства о взыскании заработной платы судебным приставом-исполнителем должнику было вручено предупреждение о том, что в случае неисполнения решения суда в отношении руководителя организации может быть возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

После получения предупреждения должник полностью погасил задолженность по заработной плате в размере 75 тысяч рублей перед главным инженером. 

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