Глава Ярославской областной думы погиб в ДТП

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Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона. В пресс-службе думы уточнили, что авария произошла в Тверской области.



«Он сегодня работал в Ростовском районе Ярославской области — это его избирательный округ. Отправился домой в Тверскую область на своей машине, отпустил рабочую. Произошло столкновение. Человек из другой машины вроде бы в больнице», — сказал представитель думы.



В ГУ МВД по Тверской области сообщили, что ДТП произошло на автодороге Калязин — Сергиев Посад, возле деревни Нерль.



«По предварительным данным, водитель, мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда» под управлением женщины 1983 года рождения. Водитель Hyundai погиб, женщина доставлена в Кашинскую центральную районную больницу», — отметил представитель главка.



По его словам, проезжая часть была обработана от гололеда, обе машины были на зимней резине.



Фото: glavarmr / VK / РБК