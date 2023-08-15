Глава СК России взял на контроль дело о гибели новорожденной девочки в Самаре

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту смерти новорожденной в одной из больниц Самарской области. Сейчас в регионе проводится проверка.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, в СМИ и социальных сетях опубликована информация о гибели в июле этого года новорожденной девочки в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи во время родов. Несмотря на имевшиеся у женщины показания к операции кесарева сечения, ей без проведения дополнительных исследований выбрали тактику ведения родов естественным путем.



Как говорилось в постах в соцсетях, в результате после рождения ребенок был госпитализирован в реанимацию, где через несколько дней скончался.

В СУ СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка. А председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Марату Галиханову представить доклад о промежуточных этапах этой проверки и принятом по ее итогам решении, пишет Сова.