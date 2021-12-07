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Глава крымского представительства авиакомпании "Аэрофлот" покончил с собой, сообщила пресс-служба перевозчика, а также подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что знает о смерти главы представительства компании "Аэрофлот" в Симферополе, однако обстоятельства происшествия неизвестны.

"Деталей не знаю, информационно знаю. Здесь не готов сказать, надо следствие просить комментировать", - сказал Аксенов журналистам.

Фото: Пресс-служба Аэрофлота/РИА Новости