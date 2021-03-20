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Генконсульство РФ в Стамбуле оказало помощь россиянке, которую избил гражданин Турции

20 марта 2021 15:53
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Мужчину задержали.

Генконсульство РФ в Стамбуле оказало помощь россиянке, которую избил гражданин Турции. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель генконсульства.

"Генконсульство РФ в Стамбуле в курсе этой ситуации. Наш сотрудник сразу же отправился в больницу, как только мы получили информацию об инциденте, - сказал собеседник агентства. - Он посетил российскую гражданку неоднократно. Мы также оказали ей помощь с контактами в полиции".

По данным полиции, нападавший задержан. "Сегодня, как ожидается, россиянка вылетит на родину", - сообщили в генконсульстве.

Ранее газета Sabah сообщила, что 47-летняя россиянка познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу в социальных сетях. В середине марта она прилетела в Стамбул для личной встречи с ним. Они поселились в одном из стамбульских отелей, через какое-то время между ними возникли разногласия, из-за которых Мутлу начал избивать россиянку. Так продолжалось в течение двух дней.

Россиянке удалось сбежать, когда гражданин Турции вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию, которая зафиксировала побои и доставила женщину в больницу.

 

Фото:   pixabay

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