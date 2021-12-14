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Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт
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Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт

14 декабря 2021 23:27
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Факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов.

Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту.

"По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", - сказали в ведомстве.

 

Фото:    РИА Новости / Павел Паламарчук

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