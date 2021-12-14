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Газопровод на Ставрополье, где возникло возгорание, перекрыт, факельного горения нет, без газа остались 18 населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Ранее в ведомстве сообщили, что порыв газовой трубы с факельным возгоранием произошел на Ставрополье между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская. По информации представителя экстренных служб, высота пламени составляла до 25 метров в высоту.

"По данным на 21.20, факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод. В данную минуту без газа остались 18 населенных пунктов. Все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью", - сказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости / Павел Паламарчук