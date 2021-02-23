Я нашел ошибку
Главные новости:
Вратарю "Порту" Альфредо Кинтане стало плохо на тренировке. Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.
Гандболист сборной Португалии введен в искусственную кому после остановки сердца
Госдеп США сообщил об отказе еще 15 компаний от участия в российско-европейском проекте «Северный поток-2». Одна из них — немецкая страховая фирма.
Еще один страховщик вышел из «Северного потока-2»
При ежедневном употреблении он якобы может творить чудеса.
Турецкое издание назвало репчатый лук полезным суперпродуктом
В ведомстве предлагают включить в этот перечень периоды профобучения и дополнительного профобразования работников.
Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию
Всем защитникам Отечества — крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира и добра!
Поздравление министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна с Днём защитника Отечества
Россияне в последний год стали чаще покупать эти продукты, выяснили эксперты.
Названы продукты, улучшающие здоровье мужчин
В Самаре выявлены 86 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.98
0.01
EUR 89.66
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Гандболист сборной Португалии введен в искусственную кому после остановки сердца

23 февраля 2021 21:06
77
Вратарю "Порту" Альфредо Кинтане стало плохо на тренировке. Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Вратарь гандбольного клуба "Порту" и сборной Португалии Альфредо Кинтана был введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке, передает ТАСС. Об этом сообщает португальское издание O Jogo.

В понедельник на тренировке у Кинтаны произошла остановка сердца. Он был доставлен в больницу, где его подключили к ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Компьютерная томография выявила отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца. Из-за отека на данный момент невозможно установить, есть ли у 32-летнего спортсмена повреждения мозга.

Кинтана выступает за "Порту" с 2010 года. За сборную Португалии он играет с 2014 года.

 

Фото:   EPA-EFE/Ole Martin Wold/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
23 февраля 2021  14:57 
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области. Социум
1046
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2021  10:03 
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение, отметил он. Социум
505
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики. 
22 февраля 2021  20:02 
Дмитрий Азаров: в Самарской области откроют филиал академии спорта Ирины Винер
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики.  Политика региона
1185
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
22 февраля 2021  13:55 
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать... Социум
1477
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
22 февраля 2021  12:00 
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2845, вылечились и выписаны 43103 человека.  Здравоохранение
1691
Весь список