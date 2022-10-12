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ФСБ назвала организатора взрыва на Крымском мосту

12 октября 2022 10:16
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ФСБ назвала организатора взрыва на Крымском мосту

ФСБ совместно с СК РФ выяснила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его глава Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Об этом 12 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В рамках уголовного дела установлены 12 человек, участвовавших в подготовке теракта. Восемь из них задержаны: пять граждан РФ, трое граждан Украины и Армении.

Взрывное устройство было спрятано в рулоны с полиэтиленовой пленкой общим весом более 22 тонн, они располагались на 22 палетах. Груз в августе отправили из порта Одессы в болгарский Русе. В этом принимали участие граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении.

«Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», — отмечается в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября, загорелись семь цистерн с топливом. Движение на несколько часов было парализовано, его частично восстановили к вечеру. Погибли, по последним данным, четверо, пишет Фонтанка.

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