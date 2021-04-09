ФОК сельского поселения Подстёпки Самарской области отметит десятилетий юбилей

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ФОК села Подстёпки был сдан в эксплуатацию 15 апреля 2011 года. Построенный на бюджетные средства, выделенные администрацией Ставропольского района, он открыл двери в мир спорта для сотен жителей села! Здание ангарного типа было возведено на территории сельской общеобразовательной школы.

В состав ФОК входят также футбольное поле, хоккейный корт и две многофункциональные спортивные площадки. Обслуживает это хозяйство небольшой коллектив из четырех человек – администратора, двух спортинструкторов и уборщицы.

В отличие от большинства тольяттинских спортсооружений, ФОК села Подстёпки не практикует передачу зала в аренду под выставки и другие коммерческие мероприятия с целью заработка средств на коммунальные расходы, ремонт здания, налоги и зарплату персонала. Спортсооружение находится в оперативном управлении администрации сельского поселения Подстёпки, и все необходимые для его функционирования средства выделяются из местного бюджета.

Летом 2021 года, в рамках программы «Содействие», на территории, примыкающей к ФОК, планируется сдать в эксплуатацию обновлённое футбольное поле с синтетическим травяным покрытием, предоставленным Академией футбола им. Ю. Коноплёва. Софинансирует проект областное правительство. Это будет лучшее футбольное поле в Ставропольском районе – с освещением, сетчатым ограждением, раздевалками! Программой «Содействие» предусмотрена также модернизация хоккейного корта, превращение его в многофункциональный объект, ведь многие молодые жители Подстёпок хотели бы заниматься хоккеем. На очереди бокс и пауэрлифтинг, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО»