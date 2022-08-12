энергетики выявили майнинг-ферму в Пестравском районе

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обнаружили действующую майнинговую ферму в Пестравском районе Самарской области.

В ходе планового осмотра абонентской трансформаторной подстанции было выявлено несанкционированное подключение энергопринимающих устройств в обход прибора учета. В нескольких метрах от электроустановки расположена бывшая АЗС, из здания которой исходил характерный шум работающего компьютерного оборудования. После проведения необходимых замеров, было выявлено превышение нагрузок. Энергетики вызвали следственно-оперативную группу ОМВД РФ по Пестравскому району Самарской области.

На месте было подано заявление в полицию и составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Здание бывшей АЗС было отключено от электроэнергии.

Обнаруженное оборудование, а это 10 серверов и 32 устройства, предназначенных для добычи криптовалюты Bitcoin, переписано и изъято сотрудниками полиции. Произведен размер ущерба, причиненного в результате несанкционированного подключения энергопринимающих устройств в обход прибора учета. В настоящее время проводится экспертиза, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».