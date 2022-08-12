Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.62
0.17
EUR 62.52
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Энергетики выявили майнинг-ферму в Пестравском районе

12 августа 2022 12:17
130
энергетики выявили майнинг-ферму в Пестравском районе

 

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обнаружили действующую майнинговую ферму в Пестравском районе Самарской области.  

В ходе планового осмотра абонентской трансформаторной подстанции было выявлено несанкционированное подключение энергопринимающих устройств в обход прибора учета. В нескольких метрах от электроустановки расположена бывшая АЗС, из здания которой исходил характерный шум работающего компьютерного оборудования. После проведения необходимых замеров, было выявлено превышение нагрузок. Энергетики вызвали следственно-оперативную группу ОМВД РФ по Пестравскому району Самарской области.

На месте было подано заявление в полицию и составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Здание бывшей АЗС было отключено от электроэнергии.

Обнаруженное оборудование, а это 10 серверов и 32 устройства, предназначенных для добычи криптовалюты Bitcoin, переписано и изъято сотрудниками полиции. Произведен размер ущерба, причиненного в результате несанкционированного подключения энергопринимающих устройств в обход прибора учета. В настоящее время проводится экспертиза, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
28
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
69
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
116
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
148
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
147
Весь список