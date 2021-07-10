Экс-участник "Дома-2" Филипп Чубуков погиб выпав с шестого этажа дома в Москве

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Экс-участник телепроекта "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в Москве в ночь на 10 июля. По данным источника Лайфа, 28-летний парень выпал из окна квартиры на шестом этаже дома на Перервинском бульваре.

По словам очевидцев, после того как всё произошло, на улицу из подъезда выбежал парень — представился братом погибшего. Была уже глубокая ночь, но на улице было достаточно много людей, и они стали звонить в экстренные службы. Согласно данным источника Лайфа, незадолго до трагедии Чубуков поссорился с младшим братом.

Фото: ВКонтакте / Филипп Чубуков / Лайф