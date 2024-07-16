Экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО

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Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче взятки сотрудникам ФСИН, сообщает газета "Коммерсантъ".

"В ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ)", — отметили в издании.

По предварительным данным, Шальнов сделал денежный перевод на карту ответственной сотрудницы местного управления ФСИН в размере 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, подчеркнули в публикации. Эти средства якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы, говорится в материале, пишет РИА Новости.