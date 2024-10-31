Экс-начальник исправительной колонии в Красноярском районе ответит за коррупционное нарушение

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Прокуратурой Красноярского района в ходе проверки установлено, что в исправительную колонию трудоустроена сотрудница, ранее замещавшая должность инспектора налоговой службы.

Вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, должностное лицо ФКУ ИК-10 УФСИН России по Самарской области уведомило об этом прежнего работодателя за пределами установленного 10-дневного срока.

Прокурором в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи бывший начальник исправительной колонии признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило.