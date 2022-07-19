Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполняется внутренняя отделка помещений.
В селе Тростянка Красноярского района возводится новый ФАП
Так система «Инцидент Менеджмент» помогла вернуть достойный вид достопримечательности областной столицы.
Знаменитую лестницу к Пивзаводу привели в порядок после жалоб в соцсетях
Украинская актриса, снимавшаяся с Владимиром Зеленским, умерла в 56 лет.
Умерла актриса из сериала "Сваты" и телеведущая Руслана Писанка
Это позволит быстро снизить платежную нагрузку, не дожидаясь внесения обязательных ранее 6 полных платежей по рефинансируемому кредиту.
Рефинансировать в Сбере ипотеку других банков можно с первого дня выдачи
Программа фестиваля.
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
В России создается Всероссийская федерация фиджитал спорта
В России создается Всероссийская федерация фиджитал спорта
Самару накроют 5-балльные магнитные бури
Самару накроют 5-балльные магнитные бури
Самарское предприятие ОДК выпустило в Волгу мальков стерляди
Самарское предприятие ОДК выпустило в Волгу мальков стерляди
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева пройдёт фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный к Дню работника торговли
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Экс-игрока «Крыльев Советов» задержали в Москве по делу о мошенничестве

19 июля 2022 13:48
121
Экс-игрока «Крыльев Советов» задержали в Москве по делу о мошенничестве

В понедельник, 18 июля 2022 года, в Москве задержали бывшего игрока самарского клуба «Крылья Советов» Махача Гаджиева. Его подозревают в совершении мошенничества, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, правоохранители остановили футболиста на улице Тверской – для проверки документов. Как выяснилось, 34-летний уроженец Дагестана с конца 2021 года находится в федеральном розыске. В итоге стражи порядка задержали его. Сейчас решается вопрос о перевозке Махача Гаджиева на малую родину.
Отметим, футболист уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2017 году его признали виновным в мошенничестве. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.

Напомним, полузащитник Махач Гаджиев выступал за «Крылья Советов» с 2005 по 2007 год. Он провел за самарский клуб 25 матчей, где отличился двумя голами. Также футболист играл в составе «Анжи», «Рубина», «Спартака» и др., пишет Самара-КП.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
121
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
337
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1218
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
649
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1079
Весь список