Экс-игрока «Крыльев Советов» задержали в Москве по делу о мошенничестве

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В понедельник, 18 июля 2022 года, в Москве задержали бывшего игрока самарского клуба «Крылья Советов» Махача Гаджиева. Его подозревают в совершении мошенничества, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, правоохранители остановили футболиста на улице Тверской – для проверки документов. Как выяснилось, 34-летний уроженец Дагестана с конца 2021 года находится в федеральном розыске. В итоге стражи порядка задержали его. Сейчас решается вопрос о перевозке Махача Гаджиева на малую родину.

Отметим, футболист уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. В 2017 году его признали виновным в мошенничестве. Суд назначил ему два года лишения свободы условно.

Напомним, полузащитник Махач Гаджиев выступал за «Крылья Советов» с 2005 по 2007 год. Он провел за самарский клуб 25 матчей, где отличился двумя голами. Также футболист играл в составе «Анжи», «Рубина», «Спартака» и др., пишет Самара-КП.