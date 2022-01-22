Экс-чемпиона UFC, актера Тактарова избили в туристической зоне в Мексике

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Бывшего чемпиона бойцовского чемпионата UFC, актера Олега Тактарова избили в туристической зоне Ривьера-Майя на мексиканском карибском побережье, рассказал РИА Новости старший консул России в стране Андрей Трояновский.

"Инцидент произошел в туристической зоне Ривьера-Майя. По словам самого Олега, полиция завела дело, но в посольство он никакой информации по этому делу не передавал", — сказал дипломат.

Консульство следит за ситуацией и готово вмешаться, если Тактаров столкнется с предвзятым отношением при рассмотрении дела или проявлениями русофобии.

"Пока таких фактов нет, мы держим руку на пульсе, он об этом уведомлен и мы на связи", — добавил Трояновский.

По его словам, консульству глубоко небезразлична эта ситуация, как и все происшествия с участием российских граждан.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников