Ефремов попросил о снисхождении в своей речи на суде

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии по делу о смертельном ДТП, в своей речи на суде попросил о «снисхождении и милосердии». Об этом 15 сентября сообщил корреспондент «Известий».

В среду проходит рассмотрение кассационной жалобы артиста на приговор.

Ефремов признался, что его жизнь покатилась под откос в 2019 году, после того как умерла его мать, а затем и «театральная мать» Галина Волчек. По словам артиста, именно тогда у него начались серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем.

«Трагедия произошла по моей вине. Она задавила меня морально», — сказал Ефремов в ходе своего выступления в суде по видеосвязи.

Встречу с адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал его интересы в суде по делу о ДТП, актер сравнил с появлением черта из табакерки.

«Мне жаль, что я раньше сам не остановил Пашаева. Суд был превращен в цирк. У меня было время подумать и вновь пережить эту трагедию. На мне грех. Наверное, это было послано мне за ту жизнь, когда я думал, что мне всё можно и ничего не будет за это», — отметил артист.

Ефремов заверил, что ни на минуту не забывает о погибшем по его вине Сергее Захарове и он молится за его упокой. Он указал, что не имеет значения, был ли водитель пристегнут или нет.

«Мне было всё равно, чем хуже, тем лучше — заслужил», — подчеркнул актер, пообещав оказывать помощь близким Захарова.

Кроме того, Ефремов высказал надежду на то, что у него останутся силы, чтобы продолжить карьеру после выхода на свободу, так как из-за него сейчас финансово страдают родные.

В настоящее время артист отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда