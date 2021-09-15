Я нашел ошибку
Главные новости:
Владельцы ТЦ «Парк Хаус» арендовали землю на 49 лет у мэрии Самары
Владельцы ТЦ «Парк Хаус» арендовали землю на 49 лет у мэрии Самары
Эксперты обнаружили уязвимость на портале Госуслуги"
Эксперты обнаружили уязвимость на портале "Госуслуги"
LADA предлагает взглянуть на сезон по-новому
LADA предлагает взглянуть на сезон по-новому
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина приглашают самарцев
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина приглашают самарцев
Ефремов попросил о снисхождении в своей речи на суде
Ефремов попросил о снисхождении в своей речи на суде
Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»
Авиаинженер рассказал, почему во время взлёта мигает освещение, а самолёт «жужжит»
На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения
На базе отдыха в Самарской области держат медведя и тигрицу без разрешения
Задержали хулигана, стрелявшего в центре Самары
Задержали хулигана, стрелявшего в центре Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.36
EUR 85.99
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Самарские зрители увидят десять картин режиссёра Григория Козинцева
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ефремов попросил о снисхождении в своей речи на суде

15 сентября 2021 13:23
80
Ефремов попросил о снисхождении в своей речи на суде

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии по делу о смертельном ДТП, в своей речи на суде попросил о «снисхождении и милосердии». Об этом 15 сентября сообщил корреспондент «Известий».

В среду проходит рассмотрение кассационной жалобы артиста на приговор.

Ефремов признался, что его жизнь покатилась под откос в 2019 году, после того как умерла его мать, а затем и «театральная мать» Галина Волчек. По словам артиста, именно тогда у него начались серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем.

«Трагедия произошла по моей вине. Она задавила меня морально», — сказал Ефремов в ходе своего выступления в суде по видеосвязи.

Встречу с адвокатом Эльманом Пашаевым, который защищал его интересы в суде по делу о ДТП, актер сравнил с появлением черта из табакерки.

«Мне жаль, что я раньше сам не остановил Пашаева. Суд был превращен в цирк. У меня было время подумать и вновь пережить эту трагедию. На мне грех. Наверное, это было послано мне за ту жизнь, когда я думал, что мне всё можно и ничего не будет за это», — отметил артист.

Ефремов заверил, что ни на минуту не забывает о погибшем по его вине Сергее Захарове и он молится за его упокой. Он указал, что не имеет значения, был ли водитель пристегнут или нет.

«Мне было всё равно, чем хуже, тем лучше — заслужил», — подчеркнул актер, пообещав оказывать помощь близким Захарова.

Кроме того, Ефремов высказал надежду на то, что у него останутся силы, чтобы продолжить карьеру после выхода на свободу, так как из-за него сейчас финансово страдают родные.

В настоящее время артист отбывает наказание в колонии в Алексеевке из-за смертельного ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался.

Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Суд приговорил его к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

22 июня 2021 года адвокаты Ефремова Роман Филиппов и Петр Хархорин попросили смягчить наказание подзащитного, указав, что приговор не в полной мере учел смягчающие вину артиста обстоятельства. Так, юристы напомнили, что актер активно участвовал в общественной жизни, занимался благотворительностью, а также возместил ущерб потерпевшим и неоднократно принес им извинения.

В жалобе также говорилось, что у Ефремова развилось психическое расстройство и он страдает от синдрома алкогольной зависимости. Кроме того, на его иждивении осталось множество родственников.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Мосгорсуда

Теги: Михаил Ефремов суд

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре завершился суд по делу о смерти водителя тролейбуса
03 сентября 2021, 11:52
В Самаре завершился суд по делу о смерти водителя тролейбуса
Током убило 46-летнего мужчину. Происшествия
740
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
03 сентября 2021, 11:48
Суд обязал подрядчика снова реконструировать набережную у «Ладьи» в Самаре
Стоимость реконструкции набережной составила более 600 миллионов рублей. Средства выделяли из областного и городского бюджетов. Благоустройство
882
В результате противоправных действий обвиняемого, хозяин дома погиб, его сожительница успела покинуть жилище через окно.
31 августа 2021, 16:29
Теперь суд: житель Рождествено поджог дом, в котором сгорел его знакомый
В результате противоправных действий обвиняемого, хозяин дома погиб, его сожительница успела покинуть жилище через окно. Закон
941
В центре внимания
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
115
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
15 сентября 2021  12:30
«РКС-Самара» запустили в работу видеосвязь с абонентами
118
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021  12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
124
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
15 сентября 2021  10:42
Стало известно, как в Самаре изменили 16 автобусных маршрутов
174
Плюс 1500 рабочих мест.
14 сентября 2021  16:55
В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству металлических дверей
485
Весь список