Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо лапой молодой тигр во время репетиции

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Эдгард Запашный оказался в больнице после нападения тигра. В своем Telegram-канале дрессировщик рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой, пишут "Известия".

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — написал Запашный.

Сообщение он сопроводил видео: лицо артиста в крови.

Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. В настоящее время он руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также — генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Имеет звание Народного артиста России.

Фото: t.me/zapashnyru/"Известия"