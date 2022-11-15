Я нашел ошибку
Главные новости:
"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне"
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам
О госпитализации Карпова стало известно 31 октября.
Анатолия Карпова выписали из больницы
Во вторник Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности, а также вопросам здравоохранения.
Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Бали
Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении.
Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо лапой молодой тигр во время репетиции
Сейчас идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства новой стации метро.
Поддержка Донбасса и адресное решение вопросов людей, чьи дома находятся в зоне строительства метро, - Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан
Она также напомнила, что важную роль играет и ценовая стабильность.
Набиуллина: Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике
В Самаре показ состоится 16 ноября в кинотеатре «Художественный». Вход на показ фильма - свободный.
Самарская область станет первым регионом, где показ медиапроекта «Говорит Россия! Запорожская область» пройдет на «большом экране»
По раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
В регионе проходят обучающие семинары для врачей поликлиник
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.4
0.18
EUR 62.16
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Эдгард Запашный попал в больницу после того, как его зацепил за лицо лапой молодой тигр во время репетиции

15 ноября 2022 20:56
154
Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении.

Эдгард Запашный оказался в больнице после нападения тигра. В своем Telegram-канале дрессировщик рассказал, что во время репетиции на него напал тигр по кличке Рой, пишут "Известия".

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника. Как говорится: сам виноват, моя ошибка!» — написал Запашный.

Сообщение он сопроводил видео: лицо артиста в крови.

Эдгард Запашный — представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении. В настоящее время он руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также — генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Имеет звание Народного артиста России.

 

Фото: t.me/zapashnyru/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
217
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
263
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
236
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2320
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
587
Весь список