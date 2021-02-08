Джили и снегоуборщик столкнулись на перекрестке в Самаре

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7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя авария не произошла.

ДТП произошло в 08:30 в Самаре. Женщина 1968 года рождения, управляя автомобилем «Джили», двигалась по ул. Авроры со стороны ул. Аэродромная в направлении ул. Балаковская. В нарушении требований сигналов светофора, автомобиль «Джили» допустил столкновение с автомобилем «ЗИЛ», под управлением водителя 1983 года рождения, двигавшегося по ул. Партизанская со стороны ул. Волгина в направлении ул. Промышленности. В действиях водителя автомобиля «ЗИЛ» также усматриваются признаки нарушения требований сигнала светофора. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля «Джили», ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.