Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно мобильные группы Самарской таможни предотвращают попытки вывоза сахара, пшеницы и продовольственных товаров на границе.
Самарские таможенники выявили фиктивные поставки пшеницы и картофеля заграницу
Для отдыха у воды необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.
Двум молодым людям, купавшимся в районе Красноармейского спуска, понадобилась помощь спасателей
Региональный Центр поддержки экспорта подвел итоги работы за первое полугодие 2022 года.
Дмитрий Богданов: «С поддержкой региона бизнес Самарской области экспортировал на 1,8 млрд рублей в текущем году»
Заявки принимаются до 4 сентября.
Идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание просветительской премии «Знание»
Поставка новой медтехники позволила увеличить пропускную способность рентгенодиагностического кабинета.
Специалисты Чапаевской горбольницы выполнили более 2 тысяч исследований на цифровом рентгенодиагностическом оборудовании
Прощание с Макаровым Валентином Яковлевичем состоится 12 августа.
Скончался бывший заместитель начальника УВД Самарской области Валентин Макаров 
На тематическом Дне поля состоялась презентация нового сорта картофеля «Джулия», разработанного самарскими селекционерами.
Самарские селекционеры ведут работу по замене импортного посевного материала
Готовность города к будущему отопительному сезону достигла 80 процентов.
В Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.45
0.07
EUR 61.7
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический марафон на Кубок Главы города
Полицейские губернии присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
«ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре на первой очереди набережной с 23 по 28 августа
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Двум молодым людям, купавшимся в районе Красноармейского спуска, понадобилась помощь спасателей

11 августа 2022 15:09
64
Для отдыха у воды необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.

Жаркая погода не торопится покидать Самарскую область. Пытаясь спастись от зноя, многие жители региона проводят время у водоемов. Часто местом отдыха становятся несанкционированные пляжи, риск происшествий на которых выше, чем на специально оборудованных территориях. Кроме этого, опасными факторами являются неумение хорошо плавать и купание в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки на водных объектах региона произошло 1 происшествие на воде.

Двум молодым людям, 2001 и 2006 г.р., купавшимся в районе Красноармейского спуска на Волге, понадобилась помощь спасателей. Пострадавшие были доставлены на берег специалистами ОСВОДа.

По состоянию на 11 августа, с начала купального сезона на водных объектах области произошло 51 происшествие, погибло 35 человек, из них 3 – дети. 42 человека спасены.

Главное управление еще раз напоминает жителям и гостям Самарской области, что для отдыха у воды необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.

Во избежание несчастных случаев нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, выплывать за судовой ход и приближаться к судам. Не устраивать в воде игр, связанных с захватами.

При плохом самочувствии лучше воздержаться от плавания.

Необходимо реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно.

Особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения, нельзя отпускать их одних купаться в водоёмах.

В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.

В случае чрезвычайных происшествий звоните по номеру «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
11 августа 2022  12:10
Самарский проект «Том Сойер Фест – Самара» вышел в финал премии «Жить вместе»
141
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022  09:37
В центре Самары временно ограничат движение
233
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
10 августа 2022  13:04
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
387
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
10 августа 2022  12:29
В налоговых инспекциях Самарской области пройдут мастер-классы для граждан
373
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
10 августа 2022  12:19
В Самаре временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных Дню ВВС России
462
Весь список