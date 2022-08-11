Двум молодым людям, купавшимся в районе Красноармейского спуска, понадобилась помощь спасателей

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Жаркая погода не торопится покидать Самарскую область. Пытаясь спастись от зноя, многие жители региона проводят время у водоемов. Часто местом отдыха становятся несанкционированные пляжи, риск происшествий на которых выше, чем на специально оборудованных территориях. Кроме этого, опасными факторами являются неумение хорошо плавать и купание в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки на водных объектах региона произошло 1 происшествие на воде.

Двум молодым людям, 2001 и 2006 г.р., купавшимся в районе Красноармейского спуска на Волге, понадобилась помощь спасателей. Пострадавшие были доставлены на берег специалистами ОСВОДа.

По состоянию на 11 августа, с начала купального сезона на водных объектах области произошло 51 происшествие, погибло 35 человек, из них 3 – дети. 42 человека спасены.

Главное управление еще раз напоминает жителям и гостям Самарской области, что для отдыха у воды необходимо выбирать оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.

Во избежание несчастных случаев нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, выплывать за судовой ход и приближаться к судам. Не устраивать в воде игр, связанных с захватами.

При плохом самочувствии лучше воздержаться от плавания.

Необходимо реально оценивать свои силы, не заплывать далеко от берега, не пересекать линию буйков – это может быть опасно.

Особое внимание во время отдыха у воды нужно уделять детям и постоянно держать их в поле своего зрения, нельзя отпускать их одних купаться в водоёмах.

В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.

В случае чрезвычайных происшествий звоните по номеру «101».

Фото: ГУ МЧС СО