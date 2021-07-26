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Двухлетняя девочка и грудной ребенок в коляске упали на рельсы с платформы на вокзале в Петербурге
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Двухлетняя девочка и грудной ребенок в коляске упали на рельсы с платформы на вокзале в Петербурге

26 июля 2021 21:35
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С травмами дети госпитализированы.

Девочка в возрасте 2,5 года и грудной ребенок в коляске упали на рельсы с платформы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, детей госпитализировали. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре, передает ТАСС.

"По предварительным данным, 26 июля многодетная семья следовала по шестой платформе вокзала. Ребенок 2018 года рождения вез коляску с малышом 2020 года рождения. Девочка не справилась с управлением коляски, в результате оба ребенка упали на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, детей после падения быстро подняли с платформы. Им оказали помощь в медпункте вокзала, а затем госпитализировали.

"По данному происшествию сотрудники линейного отдела [полиции] проводят проверку, ее ход и результаты на контроле северо-западного транспортного прокурора", - отметили в надзорном ведомстве.

 

Фото:   соцсети

Теги: дети падение на рельсы

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