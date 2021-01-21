Двух подростков заподозрили в подготовке нападения на подмосковную школу

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Двух подростков, которые могли готовить вооруженное нападение на школу, выявили в Московской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, мальчики являются жителями поселка Красково.

«В Подмосковье ФСБ предотвратили очередной массовый расстрел в школе. Двое местных 16-летних жителей», — говорится в сообщении.

Также у мальчиков обнаружили и изъяли 2 самодельных пистолета и 9 петард с металлическими пулями. По словам молодых людей, идея о нападении на школу возникла у них после просмотра видео на YouTube, пишут "Известия".