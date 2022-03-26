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Двое самарцев покупали лекарства по поддельным рецептам

26 марта 2022 10:08
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Двое самарцев покупали лекарства по поддельным рецептам

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области пресечена преступная деятельность двух жителей областного центра, подозреваемых в использовании поддельных рецептурных бланков для приобретения в аптеках сильнодействующего лекарства, состоящего на предметно-количественном учете, компоненты которого вызывают действия, подобные наркотическому опьянению.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что мужчины с помощью Интернета приобрели рецептурные бланки, выписанные на другое лицо медицинскими учреждениями города Самары, подделали документы на свое имя, и с помощью этих рецептов в одной из городских аптек они приобрели сильнодействующий препарат.

Одного из подозреваемых задержали на территории Советского района, второго – в Железнодорожном районе областного центра. Поддельные рецептурные бланки, которые использовались для приобретения сильнодействующего лекарства, сотрудники полиции изъяли из аптек.

Одному из подозреваемых 39 лет, он нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, второй – ранее не судимый индивидуальный предприниматель 1998 года рождения.
Возбуждено два уголовных дела, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

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