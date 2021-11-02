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Пять человек, в том числе двое россиян, погибли при крушении грузового самолета в столице Южного Судана, передают "Известия".

«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», — сказал директор аэропорта столицы Южного Судана города Джубы Кур Куол.

Грузовой самолет принадлежит авиаперевозчику Optimum Aviation Ltd. Лайнер упал вскоре после взлета из Джубы. Рейс выполнялся в города Мабан, расположенный на севере страны.

Что стало причиной крушения самолета, пока не сообщается. Среди грузов на борту самолета находилось, в том числе, топливо.

Фото: Longonyi Denis/"Известия"