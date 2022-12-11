Двое пострадавших в Красноармейском районе: машина врезалась в дерево

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10 декабря на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе в 14:20 на 19 км 950 м автодороги «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка».

Водитель 1952 года рождения, управляя автомашиной «ВИС LADA GRANTA», двигаясь со стороны г. Самара в направлении с. Красноармейское, не справился с рулевым управлением и допустил съезд автомашины в левый кювет по ходу своего движения с последующим наездом на препятствие (дерево). С места ДТП водитель автомобиля «ВИС LADA GRANTA» и его пассажир женщина 1954 года рождения госпитализированы.