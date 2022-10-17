Двое пострадали в ДТП в Кошкинском районе

126

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 01:18 в Кошкинском районе Самарской области. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1997 года рождения, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля «Lada Priora», двигался по трассе «Борма-Кошки-Погрузная». На 29 км автодороги не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения транспортного средства. 25-летний водитель и 26-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение.