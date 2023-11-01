Двое погибли в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан

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ДТП, унесшее жизни двоих человек, произошло сегодня, 1 ноября 2023 года, около девяти часов утра. На 48 км трассы «Самара — Бугуруслан» столкнулись три автомобиля: LADA «Приора», KIA Rio и грузовик DAF.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, предварительные данные, собранные полицейскими свидетельствуют о том, что столкновению с большегрузом предшествовал лобовой удар «Приоры» и Rio.

Автомобиль LADA «Приора», судя по фото с места происшествия, полностью уничтожен. Его водитель и пассажир погибли. Еще два пассажира «Приоры» госпитализированы с различными травмами.

В одно из медучреждений области доставлен и водитель KIA Rio, пишет Обоз.инфо.

Фото: группа облМВД в ВК