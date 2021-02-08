Двое мужчин погибли на пожаре в Самарской области

140

В воскресенье, 7 февраля, в 16:17 на пульт пожарным спасателям поступило сообщение о возгорании жилого помещения в Красноярском районе Самарской области.

Пожар был отнесен к повышенному рангу вызова «1-БИС». Горела квартира и частично кровля соседней квартиры на общей площади 120 квадратных метров. Примерно в половину седьмого вечера пожар был локализован, а в 18:49 полностью ликвидирован. Для борьбы с огненной стихией было привлечено 25 человек и 11 единиц техники.

На месте пожарища были обнаружены тела двух мужчин,1950 года рождения и 1948. Точная причина их смерти устанавливается, пишет ГТРК Самара.