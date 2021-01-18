Две жительницы Самарской области оказались с пробитым колесом в мороз на трассе

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В вечернее время, на трассе М-5 сотрудники ОМВД России по Красноярскому району, возвращавшиеся после службы домой, заметили автомашину, припаркованную на обочине трассы «Тольятти-Самара», в районе поселка Волжский.

Женщина-водитель просила проезжающих автолюбителей помочь ей. Полицейские остановились и в ходе беседы с автоледи выяснили, что у автомобиля пробито колесо. В автомобиле находилась пожилая мать автолюбительницы. Женщины уже отчаялись: им никак не удавалось найти желающего оказать им помощь. В тот день был сильный мороз и ветер. Полицейские заменили пробитое колесо автомобиля, после чего женщины смогли продолжить свой путь.

«На трассе могут произойти самые непредвиденные ситуации, об этом должен помнить каждый водитель, отправляющейся в путешествие. В тот момент мы оказались рядом и смогли помочь девушке. Мы для того и работаем, чтобы помогать людям… К счастью, замену колеса удалось произвести достаточно быстро. Главное, что все закончилось хорошо», - комментирует Сергей Новоселецкий.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо, в котором жительница Самарской области выражает слова признательности сотрудникам отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Красноярскому району Самарской области: прапорщику полиции Сергею Владимировичу Новоселецкому, старшим сержантам полиции - Марату Максотовичу Губаеву и Эмилу Первиз оглы Керимову.

«Хочу выразить свою признательность за чуткое и внимательное отношение сотрудников полиции, которые не остались в стороне и помогли нам в трудный период, когда мы уже отчаялись и не ждали помощи», - говорится в письме.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, сообщает облМВД.