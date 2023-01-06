Две женщины устроили потасовку из-за музыки в кафе в Шенталинском районе

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В октябре 2022 года в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району от местной жительницы поступило заявление о том, что ей нанесла побои незнакомая женщина.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по адресу, указанному заявительницей, подробно опросили потерпевшую и очевидцев произошедшего. Выяснилось, что инцидент произошел в одном из местных увеселительных заведений, где две женщины устроили потасовку из-за музыкального сопровождения. Потерпевшая попросила сотрудников заведения поменять музыку, а в ответ на ее просьбу другая посетительница высказала недовольство. Между ними завязался конфликт, в ходе которого оппонентка нанесла заявительнице удары по лицу.

Полицейские установили личность подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в содеянном и пояснила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полицейских, 44-летняя местная жительница ранее не судима.

Отделением дознания ОМВД России по Шенталинскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.