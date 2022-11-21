Две девочки пострадали в ДТП в Самаре

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20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:40 час. в Ленинском районе г.о. Самара. 43-летний водитель (с ноября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 8 раз), находясь за рулем грузовика «Scania», двигался по ул. Льва Толстого в направлении ул. Арцыбушевская. В пути следования, напротив д. 108, при повороте налево на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Богдан 2310» под управлением 28-летнего водителя и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены два пассажира автомобиля «Богдан» - девочки 2020 и 2016 годов рождения, где им назначено амбулаторное лечение.