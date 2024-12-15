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Один из моряков погиб.
Два танкера «Волгонефть» терпят бедствие из-за непогоды в Керченском проливе
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Два танкера «Волгонефть» терпят бедствие из-за непогоды в Керченском проливе

15 декабря 2024 16:35
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Один из моряков погиб.

В воскресенье, 15 декабря, российские танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за непогоды в Керченском проливе. Один из моряков погиб. «Известия» рассказывают, что известно к этому часу.

Нефтяной танкер «Волгонефть-212» потерпел крушение в Керченском проливе днем 15 декабря. Как сообщили в Telegram-канале МЧС России, из-за непогоды судно получило повреждения, экипаж запросил помощь. Всего на борту находилось 13 человек. Танкер перевозил нефтепродукты.

На помощь морякам вылетел вертолет Ми-8 со спасателями «Крым-спаса». К судну также направился спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Позднее в пресс-службе МЧС сообщили, что повреждения получил еще один танкер с грузом нефтепродуктов — «Волгонефть-239». На его борту находились 14 человек. Были приведены в готовность подразделения главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, поврежденный танкер «Волгонефть-212» сел на мель, а танкер «Волгонефть-239» лег в дрейф. На данный момент проводится спасательная операция. На данный момент с судна «Волгонефть-212» удалось эвакуировать 13 человек. Один из моряков погиб. Экипаж второго судна покинул танкер и ждет помощи.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения танкеров в Керченском проливе. Были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Правоохранители дадут оценку действиям экипажа в сложных погодных условиях, а также техническому состоянию судов и обслуживанию плавсредств.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора в свою очередь сообщили, что на месте аварии проводятся замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов.

Моряк, находившийся в рейде рядом с потерпевшими крушения танкерами, рассказал «Известиям» о ходе спасательной операции. По его словам, суда начало «ломать пополам» еще утром из-за сильных штормовых волн.

Мужчина уточнил, что из-за сильных волн высотой в 2–3 м спасатели не могли подойти близко к борту тонущего танкера. При этом на борту находились пожилые люди, которые не могли быстро перепрыгнуть на спасательный буксир. В итоге капитан судна решил задействовать главный двигатель, чтобы подойти ближе к берегу и сесть на мель. Часть экипажа удалось поднять на борт вертолета МЧС, а остальные прыгнули в воду, где их подобрал буксир.

 

Фото:   freepik.com

 

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