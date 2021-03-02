Два ребенка пострадали и трое взрослых погибли от отравления угарным газом в минувшие выходные в Самарской области

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В минувшие выходные в регионе произошли 2 происшествия, связанные с отравлением угарным газом. Одно происшествие закончилось, к сожалению, гибелью людей.

В 17.06 27 февраля поступило сообщение об отравлении угарным газом 3 человек в частном жилом доме по адресу: Сергиевский район, н.п. Сергиевск, ул. Гагарина, 35.

В результате происшествия погибли 3 человека (мужчина 1961 г.р. и две женщины 1963 г.р.).

Предварительная причина происшествия – нарушение правил пользования газовыми отопительными приборами.

В 14.45 28 февраля поступило сообщение об отравлении угарным газом 5 человек в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Аэродромная, 11. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе 2 детей (девочки 2013 и 2016 г.р., мужчина 1971 г.р. и женщины 1978 и 1949 г.р.). Мужчина и женщины от госпитализации отказалась, девочки направлены для медицинского обследования в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой.

Предварительная причина происшествия – неисправность вентиляционного оборудования.

С начала года произошло уже 15 случаев отправления угарным газом в Самарской области. От отравления угарным газом пострадало 19 детей. 3 человека погибло, сообщает облМЧС.

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