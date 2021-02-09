Два человека погибли в результате падения вертолета в Куршавеле

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Во французских Альпах недалеко от горнолыжного курорта Куршавель во вторник, 9 февраля, потерпел крушение вертолет. На борту находились пять человек, передают "Известия". Об этом сообщает France Bleu.

ЧП произошло примерно в 17:20 (19:20 мск). Он упал в точке на высоте 1,9 тыс. м между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место падения вертолета спустя 40 минут.

По предварительной информации, два человека погибли, один госпитализирован, его состояние оценивается как критическое. Два других пассажира с тяжелыми травмами также находятся в больнице.

Фото: TASS/Zuma/"Известия"