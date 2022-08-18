Два человека госпитализированы после ДТП в Сергиевском районе

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17 августа в Сергиевском районе Самарской области водитель 1982 года рождения (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза), управляя автомобилем «Renault Sandero», на 21-м км автодороги «Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки» выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. Водитель и пассажир 1958 года рождения госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО